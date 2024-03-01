Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara 'Türkiye üretimde 2024'e güçlü başladı'
Haberler Uzmanpara 'Türkiye üretimde 2024'e güçlü başladı'

'Türkiye üretimde 2024'e güçlü başladı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan imalat sanayi PMI verilerini işaret ederek Türkiye'nin sanayi üretiminde yeni yıla iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.

01.03.2024 - 13:32 |
'Türkiye üretimde 2024'e güçlü başladı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Şimşek şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 8 ay sonra 50’nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayinde büyümeye işaret ediyor. İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği’ndeki toparlanma ile imalat sanayi daha da güçlenecektir."

Euro Bölgesi enflasyonu düştü

Euro Bölgesi enflasyonu düştü
Son dakika... Hakan Fidan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika... Hakan Fidan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar