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Türkiye'nin altın talebi arttı

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre Türkiye'nin mücevher olarak altın talebi yatırım amaçlı alımlar ile üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 11 tonun üzerine çıktı.

31.10.2023 - 09:27 | | Foreks Haber
Türkiye'nin altın talebi arttı

Türkiye'nin mücevher talebi son 6 çeyrektir yıllık bazda artış gösterdi.

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Yılın ilk 3 çeyreğinde mücevher amaçlı altın talebi 31 ton ile 2015'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye'nin külçe ve para olarak altın talebi 9 ayda 2020 yılının tamamındaki rekoru kırdı. Altın talebi 5 yıl ortalamasının yüzde 40 üzerine çıkarak 30 ton oldu. Ancak 2022 üçüncü çeyrekte talep geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 16 azaldı.

Türkiye'nin altın rezervi de üçüncü çeyrekte 39 tonluk alım ile 668 tona çıktı.

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