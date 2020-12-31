Türkiye'nin dış borç stoku verileri açıklandı

Bakanlık, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 435,1 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 59,1 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 262,2 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 35,6 olarak kayıtlara geçti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,7 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 941,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,8 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 2 trilyon 18,4 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 42,6 olarak kaydedildi.