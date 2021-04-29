Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
AltınTürkiye'nin külçe altın talebi ikiye katlandı
HaberlerAltın Haberleri Türkiye'nin külçe altın talebi ikiye katlandı
ABONE OL

Türkiye'nin külçe altın talebi ikiye katlandı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'nin külçe ve sikke olarak altın talebi 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse ikiye katlandı.

29.04.2021 - 07:51 | | Foreks
Türkiye'nin külçe altın talebi ikiye katlandı

Türk yatırımcılar ilk çeyrekte 44,3 ton külçe altın aldılar. Geçen yılın aynı dönemine bu rakam 23,3 ton seviyesindeydi.

İlk çeyrekte Türkiye'de külçe ve sikke altına yatırım 18,8 milyar TL'ye ulaştı. Bu, bir çeyrek dönemde görülen en yüksek ikinci yatırım olarak kayıtlara geçti. 2020 yılının ilk yarısında altında 14,8 milyar TL yatırım yapılmıştı.

Türkiye'nin mücevher olarak altın talebi de 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 9 tona yükseldi. Ancak, mücevher amaçlı altın talebi 2019 ilk çeyreğin yüzde 6 altında kaldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Japonya'dan salgın ayarı! O yolculara sıkı kontrol

    Japonya'dan salgın ayarı! O yolculara sıkı kontrol

    Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

    Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

    Halkın endişeleri üzerine AstraZeneca aşılama programından kaldırıldı!

    Halkın endişeleri üzerine AstraZeneca aşılama programından kaldırıldı!

    Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi yoğunluk devam ediyor

    Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi yoğunluk devam ediyor

    TÜBİTAK SAGE'ye 58 personel alınacak

    TÜBİTAK SAGE'ye 58 personel alınacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

    Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

    Sıradaki Haber
    Açıklandı! Acele eden karlı çıkıyor

    Açıklandı! Acele eden karlı çıkıyor

    Sıradaki Haber
    5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı

    5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı

    Sıradaki Haber
    Fitre 2021 ne kadar? Fitre ne zaman kimlere verilir, kimlere verilmez?

    Fitre 2021 ne kadar? Fitre ne zaman kimlere verilir, kimlere verilmez?

    Sıradaki Haber