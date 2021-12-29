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Türkiye'nin petrol ithalatı arttı

Türkiye'nin ham petrol ithalatı aralık ayında yüzde 24,25 artarak 2 milyon 893 bin 199 ton olarak gerçekleşti.

29.12.2021 - 11:57 |
Türkiye'nin petrol ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) "2021 Yılı Petrol Piyasası Ekim Ayı Sektör Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre toplam petrol ürünleri ithalatı yüzde 22,35 artarak 4 milyon 205 bin 34 ton oldu. Motorin türleri ithalatı ise yüzde 8,66 artarak 1 milyon 45 bin 382 tona ulaştı.

Aynı ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 12,13 artarak 3 milyon 278 bin 619 ton olarak gerçekleşti.

Motorin türleri üretimi yüzde 11,21 artarak 1 milyon 592 bin 747 ton olurken, benzin türleri üretimi yüzde 4,39 artarak 438 bin 459 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 95,38 artarak 293 bin 247 ton ve denizcilik yakıtları üretimi yüzde 76,77 artarak 132 bin 570 ton oldu.

Benzin türleri satışları yüzde 44,99 artarak 308 bin 247 ton olurken, motorin türleri satışları yüzde 1,10 azalarak 2 milyon 409 bin 483 ton seviyesine geldi.

Böylece toplam petrol ürünü satışları yüzde 2,92 artarak 2 milyon 840 bin 135 ton olarak gerçekleşti.

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