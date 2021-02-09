Türkiye'nin risk priminde aylar sonra bir ilk!

Türkiye’nin kredi temerrüt takas risk primi pandemiden sonra ilk defa 300 baz puan seviyesinin altını gördü.

21 Nisan’da 2020 yılının zirvesini gören CDS yıl içerisinde dalgalı bir seyir izlemişti. Kasım ayının başlarında 550 baz puan seviyesinin üzerinde seyreden risk primi, ekonomide yapılan değişikliklerden sonra düşüş eğilimine girmişti.

Yapılan hamleler sonrasında yüzde 50’ye yakın düşüş kaydeden CDS, 5 Şubat cuma günü 291,69 baz puan seviyesine geriledi.

Stratejist Cüneyt Paksoy, Uzmanpara'ya konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Merkez Bankası'nın son dönem attığı kararlı adımlar ve sözlü yönlendirme tarafında kullanılan güçlü ifadeler birleşik olarak yabancı kurumların rapor görüş ve analizlerinde önemli bir pivot değer olarak kullanılıyor. Bu süreçte artan kredibilite ve fiyat istikrarına yönelik enflasyon süreci ile mücadelede kararlılık finansal istikrar tarafında kur hareketlerine de yabancı algısının pozitif etkisi ile güçlenerek girmiş durumda.

Yabancı sermayede artış eğilimi

Merkez Bankası'na kademeli artan güven, dolar ve euroya karşı TL'nin değer kazanımı ile pekiştikçe yabancı sermaye girişlerinde de artış eğilimi artmakta. Bu temel hikayeye yapısal reform kararlılığı ile ilgili sürecin de eklenmesi ve büyüme tarafında 2021'e dair pozitif beklentiler de eklenince dengelenen risk primi ve finansal istikrarın daha kalıcı olma ihtimali adım adım CDS tarafına da yansıma gösteriyor. Uzun bir süreden sonra tekrar 300 altına gevşeyen CDS'lerin kazanılan hava devam ettikçe ve 300 pivot değer altında kaldıkça 250-280 baz puan civarına kadar gerilemesi mümkün görünüyor. CDS tarafındaki gelişmeler için mevcut temel hikaye dışında önümüzdeki süreçte pandemiye bağlı global gelişmeler ve bunun ekonomilere ve gelişen piyasalara etkisi dışında Türkiye-ABD ilişkilerinin de içinde olduğu jeopolitik gelişmeler de yakından izlenecektir."

CDS nedir?

Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır. Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir.