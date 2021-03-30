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Türkiye'nin sera gazı emisyonu azaldı

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,1 azalarak 506,1 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

30.03.2021 - 10:31 | | AA
Türkiye'nin sera gazı emisyonu azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin sera gazı emisyonu verilerini açıkladı. Bu dönemde toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 13,14 ile tarımsal faaliyetler, yüzde 11,2 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 3,4 ile atık sektörü takip etti.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton karbondioksit eşdeğeri olurken, 2018'de 6,4 ton ve 2019'da 6,1 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Böylece, 2019'da toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 3,1 azalarak 506,1 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

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