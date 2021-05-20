Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, mart sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 3,5 artışla 250,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,6 azalışla 589,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, martta eksi 339,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 403,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 7,1 azalışla 86,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 15,6 artışla 106,8 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 30 artışla 54,5 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 sonuna göre yüzde 23,2 azalışla 163,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 111,5 milyar dolar

Portföy yatırımları, martta 2020 sonuna göre yüzde 5,2 azalışla 111,5 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 22,5 azalışla 22,6 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 17,3 azalışla 7,1 milyar dolara düşerken, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3,8 artarak 47,9 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar, aynı dönemde 314,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2020 sonuna göre yüzde 2,4 artarak 34,2 milyar dolara yükselirken, TL mevduatı ise yüzde 2,6 azalarak 15,3 milyar dolara geriledi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,9 azalarak 63,6 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,3 gerileyerek 95,6 milyar dolara düştü.