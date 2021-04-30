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Twitter gelirlerini yüzde 28 artırdı

Sosyal medya platformu Twitter, 2021 yılının ilk çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 1,04 milyar dolara yükseltti. Analistler ise 1,03 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

30.04.2021 - 08:31 | | Foreks
Twitter gelirlerini yüzde 28 artırdı

2020 ilk çeyrekte 8,4 milyon dolar zarar eden Twitter, bu yılın ilk çeyreğindi 68 milyon dolar karla kapattı. Dağıtılabilir hisse başına kar 0,08 dolar oldu.

Düzeltilmiş hisse başına kar ise 14 cent olan beklentilerin üzerinde 16 cent olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte kullanıcı sayısı bir önceki çeyreğe göre 7 milyon artarak 199 milyona ulaştı.

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