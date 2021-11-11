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Twitter kripto para ekibi kuruyor

Twitter, dijital varlıklar ve merkeziyetsiz uygulamalar (DApp) alanlarında uzman isimlerden oluşan bir ekip kuruyor.

11.11.2021 - 10:39 |
Twitter kripto para ekibi kuruyor

Ekibe liderlik etmesi ve Twitter üzerinde kripto para stratejilerinin geliştirilmesi için Tess Rinearson işe alındı.

Financial Times'ın haberine göre Twitter yetkilileri projelerini “blockchain ve Web 3.0 konularında mükemmellik merkezi” şeklinde tanımlarken, merkeziyetsiz uygulamalara da atıfta bulundular.

“Merkeziyetsiz teknolojileri ürünlerimize ve altyapımıza dahil etmenin yollarını araştırıyoruz” ifadesini kullanan yetkililer, kısa vadede “ödeme işlemleri, içerik oluşturucuların kripto para kazanmalarını sağlayacak çözümler ve sosyal medyanın merkeziyetsizleştirilmesi gibi konularına eğildiklerini” vurguladılar.

Bitcoin'e verdiği destekle tanınan Twitter CEO’su Jack Dorsey, ödeme şirketi Square üzerinde kripto para desteği sunmalarının ardından Twitter'a dijital varlıkları entegre etmek istediklerini söylemişti. Platformun yeni Bitcoin girişiminin, merkeziyetsiz borsa (DEX) geliştirmek için çalışacağı açıklandı.

Twitter ayrıca, kullanıcıların kripto para ile bahşiş göndermelerini sağlayacak yeni bir araç tanıttı.

Sosyal medya platformunda profil görselleri için benzersiz token (NFT) kullanma özelliği de eklendi. Dorsey, Bitcoin para biriminin sosyal medya platformunun geleceğine yön vereceğini de söylemişti.

Göreve atanan Rinearson, tüm bu işlemleri denetlemek ve geliştirmekle görevlendirildi. Daha önce açık kaynaklı merkeziyetsiz teknolojiler geliştirmeye odaklanan Interchain ve merkeziyetsiz kripto para cüzdanı Interstellar gibi kripto para girişimlerinde çalıştı.

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