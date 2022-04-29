Twitter kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı

Twitter bu yıla ait ocak-mart dönemine ilişkin verileri açıkladı. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 1,2 milyar dolara yükseldi. Şirket 2021 yılı Ocak-Mart döneminde 1,03 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar ise 513,3 milyon dolar oldu. Sosyal medya platformu 2021 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 68 milyon dolarlık kar açıklamıştı. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk hafta başında Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almıştı.

GÜNLÜK AKTİF KULLANICI SAYISI 229 MİLYONA ULAŞTI

Twitter'ın bu yılın ilk 3 ayındaki reklam geliri de 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1,1 milyar dolara çıktı. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 898,8 milyon dolar reklam geliri açıklamıştı. Sosyal medya platformunun bu yılın ilk çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15,9 artarak 229 milyona ulaştı.