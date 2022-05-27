Twitter yatırımcılarından Musk'a dava

Davada Musk'ın California şirket yasalarını birkaç yoldan ihlal ettiği iddia ediliyor.

Musk yanlış beyanlar ve piyasa manipülasyonu ile Twitter'ın San Francisco'daki ana merkezinde kaos yaratması nedeniyle "görevi kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Musk şirketi satın almak üzere hisse başına 54,20 dolar teklif etmişti. Ancak Musk'ın askıya alma kararının ardından Twitter hisseleri yaklaşık yüzde 27 oranında düştü.

Davada ayrıca Musk'ın Twitter'daki hissesini ve şirketin yönetim kurulu üyesi olma planını açıklamayı geciktirerek finansal olarak fayda sağladığı da belirtiliyor.

Ayrıca 95 milyondan fazla takipçisi olan Musk tarafından yapılan birkaç paylaşımın da "yanıltıcı" olduğu iddia ediliyor.

Bunların arasında Musk'ın sahte hesapların sayısıyla ilgili şüphelerini ifade ettiği ve satış anlaşmasını askıya aldığını ilan ettiği tweet'i de var.

Davada 13 Mayıs tarihinde attığı tweet hakkında Musk'ın "sahte hesaplardan haberdar olması nedeniyle Twitter hisseleri için piyasayı manipüle etme çabası içinde olduğu" da ifade edildi.

Twitter yatırımcılarını temsil eden avukat Frank Bottini, BBC'ye yaptığı açıklamada davanın Musk'ın fiyat için müzakere etmek üzere şirketi kötülemeye devam etmesi nedeniyle açıldığını söyledi.

Bottini, "San Francisco'da açtığımız dava Musk'ı kanunlara aykırı davranışından sorumlu tutmayı amaçlıyor" dedi.

Birçok analist Musk'ın bu yolla satın alma fiyatını düşürmeyi ya da anlaşmadan çekilmeyi planladığını düşünüyor.

Musk, Twitter'daki sahte ve bot hesapların sayısından endişe duyduğuna dair paylaşımlar yaptı.

Bu ayın başında bir teknoloji konferansında konuşan Musk daha düşük bir fiyatla anlaşma yapmanın "söz konusu olamayacağını" söyledi.

Twitter bu ayın başında tüketici ve gelir operasyonlarından sorumlu iki üst düzey yöneticinin şirketten ayrıldığını doğruladı.

Şirket ayrıca "kritik roller" haricinde işe alımlarını da durdurdu.