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Twitter'ın CEO'sundan Bitcoin girişimi

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin konusunda yeni bir girişim başlattı.

16.07.2021 - 08:18 |
Twitter'ın CEO'sundan Bitcoin girişimi

Dorsey, halihazırda kripto para alanına odaklanan şirketi Square'in merkezsiz finans temelinde açık geliştiriciliğe imkan tanıyacak yeni bir platformu hayata geçireceklerini bildirdi.

Dorsey, platformun ana odağının Bitcoin olacağının altını çizdi.

Dorsey, "Bitcoin için fiziki cüzdan uygulamamızda olduğu gibi bu da açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak temelinde olacak." ifadelerini kullandı.

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