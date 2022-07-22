Twitter'ın geliri beklentilerin altında kaldı

İkinci çeyrekte maliyetler ve harcamalar yüzde 31 artarak 1,52 milyar dolara çıkarken, faaliyet zararı ise yüzde 29 düşüşle 344 milyon dolara geriledi.

2021 yılı ikinci çeyrekte 65,6 milyon dolar net kar elde eden Twitter, bu yılın aynı döneminde 270 milyon dolar zarar açıkladı. Dağıtılabilir hisse başına zarar 0,35 dolar oldu.