UBS, 2017'den bu yana ilk kez zarar etti

UBS, Credit Suisse'nin entegrasyonuyla ilgili 2 milyar dolar tutarındaki giderlerin dahil edilmesinin ardından üçüncü çeyrekte 785 milyon dolar net zarar ettiğini açıkladı. Analistler ise 444 milyon dolar zarar bekliyordu.

Haberin Devamı

Toplam geriler 11,3 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 11,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



UBS CEO'su Sergio Ermotti, 10 milyar dolardan fazla maliyeti azaltarak ve birleşik bankayı şubat ayında açıklanacak stratejik bir yenilenmeye hazırlayarak finans alanında son yılların en büyük birleşmesi için bir yol çizmeye çalıştıklarını söyledi.



Ermotti yaptığı açıklamada, "Mart ayında finansal sistemi istikrara kavuşturmak için çağrılan UBS'nin daha da güçlü ve güvenli bir versiyonunu, tüm kilit paydaşlarımızın gurur duyabileceği bir versiyonunu inşa ederken geleceğimiz konusunda iyimseriz" dedi.



UBS'nin varlık yönetimi birimi tahminlerin altında 1,01 milyar dolar vergi öncesi kar elde etti. Birim 22 milyar dolarlık net yeni müşteri fonu elde etti.