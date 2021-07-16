Geri Dön
UzmanparaÜcretli çalışan sayısı 13,5 milyonu geçti
HaberlerUzmanpara Haberleri Ücretli çalışan sayısı 13,5 milyonu geçti

Ücretli çalışan sayısı 13,5 milyonu geçti

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artış gösterdi.

16.07.2021 - 10:21 | | AA
Ücretli çalışan sayısı 13,5 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs 2020'de 11 milyon 534 bin 193 kişi iken bu yılın mayıs ayında yüzde 17,2 artışla 13 milyon 515 bin 264 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 16,1, inşaat sektöründe yüzde 43,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13,4 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta, bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış kaydetti. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi.

GÜNCEL HABERLER

Türkiye'de eylem planlayan 2 PKK'lıya MİT operasyonu

Türkiye'de eylem planlayan 2 PKK'lıya MİT operasyonu

Malatya'dan 141 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Malatya'dan 141 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

DSÖ'den Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmada Çin'e çağrı

DSÖ'den Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmada Çin'e çağrı

Şanlıurfa'da ormanlık alanda ceset bulundu

Şanlıurfa'da ormanlık alanda ceset bulundu

Ticaret Bakanı Muş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Muş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de eylem planlayan 2 PKK'lıya MİT operasyonu

Türkiye'de eylem planlayan 2 PKK'lıya MİT operasyonu

Sıradaki Haber
Kredi borcu olanlara müjde! Büyük kolaylık...

Kredi borcu olanlara müjde! Büyük kolaylık...

Sıradaki Haber
'Uzun Kovid' için en kapsamlı araştırma!

'Uzun Kovid' için en kapsamlı araştırma!

Sıradaki Haber
Bayram namazı kaçta, kaç rekat? 2021 Bayram namazı İzmir, İstanbul, Ankara

Bayram namazı kaçta, kaç rekat? 2021 Bayram namazı İzmir, İstanbul, Ankara

Sıradaki Haber