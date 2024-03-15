Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Ücretli çalışan sayısı artış gösterdi
Haberler Uzmanpara Ücretli çalışan sayısı artış gösterdi

Ücretli çalışan sayısı artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 arttı.

15.03.2024 - 10:29 |
Ücretli çalışan sayısı artış gösterdi

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi iken, 2024 yılı Ocak ayında 15 milyon 22 bin 900 kişi oldu.

Haberin Devamı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %9,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,3 arttı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay: Hiç endişeniz olmasın

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay: Hiç endişeniz olmasın
Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı! 2'si bebek 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı! 2'si bebek 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı