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Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artış gösterdi.

15.09.2021 - 10:41 | | AA
Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Temmuz 2020'de 12 milyon 307 bin 332 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 10,9 artışla 13 milyon 643 bin 956 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 10,4, inşaat sektöründe yüzde 14,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 10,5 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştü. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,5 ve inşaat sektöründe yüzde 3,7 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 yükseldi.

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