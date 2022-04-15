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Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 695 bin 710 kişi iken, 2022 yılı Şubat ayında 13 milyon 602 bin 642 kişi oldu.

15.04.2022 - 10:27 |
Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %5,9, inşaat sektöründe %1,3 ve ticaret-hizmet sektöründe %9,1 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,7, inşaat sektöründe %0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.

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