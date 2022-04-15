Ücretli çalışan sayısı arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 695 bin 710 kişi iken, 2022 yılı Şubat ayında 13 milyon 602 bin 642 kişi oldu.
15.04.2022 - 10:27 |
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %5,9, inşaat sektöründe %1,3 ve ticaret-hizmet sektöründe %9,1 arttı.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,6 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,7, inşaat sektöründe %0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.