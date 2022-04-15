Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %5,9, inşaat sektöründe %1,3 ve ticaret-hizmet sektöründe %9,1 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,7, inşaat sektöründe %0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.