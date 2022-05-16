Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı ücretli çalışan istatistiklerini paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 10 bin 420 kişi iken, 2022 yılı Mart ayında 13 milyon 851 bin 380 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,3 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK YÜZDE 0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında mart ayında ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 yükseldi.