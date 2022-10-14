Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 754 bin 421 kişi iken, 2022 yılı Ağustos ayında 14 milyon 782 bin 776 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %6,4, inşaat sektöründe %4,3 ve ticaret-hizmet sektöründe %8,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık olarak %1,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,3 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %1,1, inşaat sektöründe %1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe %1,3 arttı.