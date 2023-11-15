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Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı eylül ayında yıllık %3 arttı.

15.11.2023 - 10:06 |
Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 926 bin 919 kişi iken, 2023 yılı Eylül ayında 15 milyon 374 bin 379 kişi oldu.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2023 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %12,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,2 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK DEĞİŞMEDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir önceki aya göre değişmedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2023 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4 azaldı, inşaat sektöründe %0,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.

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