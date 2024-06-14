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Uzmanpara Ücretli çalışan sayısı arttı
Haberler Uzmanpara Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 arttı.

14.06.2024 - 10:16 |
Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 617 bin 730 kişi iken, 2024 yılı Nisan ayında 15 milyon 283 bin 78 kişi oldu.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,0 arttı, inşaat sektöründe %12,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %5,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık %0,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2 azaldı, inşaat sektöründe %1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.

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