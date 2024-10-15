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Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

15.10.2024 - 10:21 | | AA
Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

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Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 15 milyon 883 bin 831 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl ağustosta 15 milyon 484 bin 782 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, ağustosta ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK BAZDA AYNI KALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta aylık bazda aynı kaldı.

Alt detaylarına bakıldığında ağustosta ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış gösterdi.

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