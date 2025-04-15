Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÜcretli çalışan sayısı arttı
HaberlerUzmanparaÜcretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık %1,1 arttı.

15.04.2025 - 10:07 |
Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 125 bin 704 kişi iken, 2025 yılı Şubat ayında 15 milyon 293 bin 843 kişi oldu.

Haberin Devamı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,2 azaldı, inşaat sektöründe %2,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,9 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,1 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Şubat ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4 azaldı, inşaat sektöründe %0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.

Fenerbahçe, Kayserispor sınavına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kayserispor sınavına hazırlanıyor

Avrupa'da tarihi performans! Trabzonspor'dan 13 yeni imza

Avrupa'da tarihi performans! Trabzonspor'dan 13 yeni imza