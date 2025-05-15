Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 224 bin 973 kişi iken, 2025 yılı Mart ayında 15 milyon 320 bin 987 kişi oldu.

Haberin Devamı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,6 azaldı, inşaat sektöründe aynı kaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,7 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,2 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mart ayında bir önceki aya göre %0,2 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,7 azaldı, inşaat sektöründe %0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.