Ücretli çalışan sayısı belli oldu

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 289 bin 223 kişi iken, 2025 yılı Nisan ayında 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,3 azaldı, inşaat sektöründe %7,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,6 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Nisan ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4 arttı, inşaat sektöründe %2,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.