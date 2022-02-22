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Ukrayna-Rusya gerginliği petrolü yukarı itiyor

Petrol, Ukrayna-Rusya gerginliğinin sıcak çatışmaya dönüşeceği endişelerinin artmasıyla 8 yılın zirvesine çıktı.

22.02.2022 - 08:06 |
Ukrayna-Rusya gerginliği petrolü yukarı itiyor

ICE'de nisan vadeli brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 99 dolar seviyesine yükseldi. Brent petrol şu sıralarda düne göre 2,62 dolar artışla 98,01 dolar/varil seviyesinde.

Rus petrolünün küresel pazarlara akmasını engelleyecek gelişmeler yaşanması, yaptırımlar uygulanması endişelerinin fiyatları yukarı taşıdığını belirten analistler, bu endişelerin artması, gerçekleşmesi halinde petrol fiyatının 2022 yılı ikinci çeyrekte 125 dolar/varil seviyesine doğru hareketlenebileceğini vurguluyor.

Piyasalar, Ukrayna-Rusya krizinin yanı sıra İran petrolünün piyasaya akışını artıracak 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması müzakerelerini izliyor. Burada bir anlaşmanın petrol fiyatı üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltacağına inanılıyor.

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