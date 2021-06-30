Ünlü kripto para borsası ücretleri sıfırladı

Kuruluştan yapılan açıklamada hemen geçerli olacak kararla hizmet verilen 70'ten fazla dijital varlıkta mevduat ücretlerinin 0'a indirildiği belirtildi.

Açıklamada öte yandan merkezsiz finansman ürün ve hizmetlerine de Kraken üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

MEKSİKA'DAN KRİPTO PARA UYARISI

Öte yandan Meksika Merkez Bankası kripto para piyasası konusunda uyarı yaptı. Önceki gün Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego yakın zamanda bankasının kripto tokenları kabul etmeye başlamak istediğini açıklamış ve dün Bitcoin'de yaşanan toparlanma hareketine de etki etmişti.

Açıklamanın ardından Meksika Merkez Bankası ülkede finansal kuruluşların kripto paralarda hizmet verme ve al-sat yapma yapma yetkisi olmadığı uyarısında bulundu. Yetkisiz işlemlerin yaptırıma tabi olacağı kaydedildi.

Maliye Bakanlığı ile ortak yapılan açıklamada Meksika'da kripto paraların yasal statüde olmadığının altı çizildi. Kripto para kullanmanın risklerine bir kez daha vurgu yapıldı.