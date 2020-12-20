USD Açılımı Ve Türkçe Anlamı Nedir? USD Hangi Para Birimidir?

Amerikan Doları, 7 ülkede daha resmi para birimi olarak kullanılmaktadır. Porta Riko, El Salvador, Marshall Adaları ve Zimbabwe bu ülkeler arasında yer almaktadır. Mikronezya Federal Devletlerine bağlı beş bağımsız ülkenin resmi para birimi de Amerikan Dolarıdır. Bunun dışında uluslararası kodları farklı olan birçok Dolar daha vardır. Örneğin Kanada Dolarının ulusal kodu CAD'dır. AUD, Avustralya Dolarının ve NZD ise Yeni Zelanda Dolarının ulusal kodudur. Her dolar farklı ülkeye ait olduğu için kurları da farklıdır.



USD Açılımı ve Türkçe Anlamı Nedir?



Amerika dolarının ulusal kodu olan Usd'nin açılımı ''United States Dollar'dır. Birleşik Devletler (Amerika) doları demektir. İthalat ve ihracatta en yaygın kullanılan para birimlerinin başında gelir. Karayip Hollandası, Turks ve Caicos Adaları ve Britanya Virgin Adalarının da resmi para birimi Amerikan Dolarıdır.



USD Hangi Para Birimidir?



Usd, Amerikan Dolarının kısaltılmış halidir. Diğer tüm kısaltmalar gibi Usd de, tüm dünya ülkelerinde değiştirilmeden kullanılır. Simgesi $ şeklindedir. Merkez Bankaları Sistemi, dünyadaki dolar emisyonunu kontrol etmek için 1913 yılında kuruldu. Tarihteki ilk Amerikan doları, 18. yüzyılın ortalarında madeni para olarak basıldı. Dolar, bakır ve gümüş olmak üzere üç çeşit madeni para tedavüle girdi. İlk kağıt para ise 1861 yılında tedavüle girdi.



Şu an tedavülde olan ve dolar banknotları şunlardır: 1$, 5$, 10$, 50$, 100$, 500$



2020 yılına kadar basılmış en büyük Amerikan doları ise 1 milyon dolardır. Ancak bu para, 500 ve 1000 dolarlık banknotlar gibi hiçbir zaman tedavüle sokulmamıştır.



Madeni paralara cent ya da peni adı verilir. Simgesi ¢ şeklidedir. En küçük Amerikan doları birimi 1 cent değerindedir. Tedavülde olan diğer madeni paralar, 5¢ 10¢ ve 25¢. 25 cent 1 çeyrek dolar eder.





