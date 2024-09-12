Uzmanlardan ödemeler dengesi değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuzda 566 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluştu.

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Böylece Türkiye'nin cari işlemler hesabında 2 ay üst üste fazla verildi. Haziran ayında 24 milyar 982 milyon dolar olan yıllıklandırılmış cari açık ise temmuz ayında 19 milyar 85 milyon dolar indi.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yıl küresel ekonomik aktivitenin ve özellikle Euro Bölgesindeki ekonomik aktivitenin ilk yarıda güçlenmesinin Türkiye’nin ihracatına destek verdiğini belirtti.

Ayrıca, son dönemde para politikası ve makro ihtiyati politikalarda görülen sıkılaşmanın henüz tüketim malı ithalatı üzerinde sınırlı etkide bulunduğunu genel ithalat yavaşlamasının ağırlıklı olarak ara malı ve yatırım malı ithalatı gerilemesinden kaynaklandığının söylenebileceğini ifade eden Bürümcekçi, önceki yıl cari açığı belirgin yukarı çeken altın ve enerji net ithalatının ise gerilemesini sürdürdüğünü aktardı.

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Geçen yılın aynı dönemine göre, net altın ithalatında 10,9 milyar dolar ve enerji ithalatında ise 5 milyar dolar daha az açık verilmiş durumda olduğunu dile getiren Bürümcekçi, "Dolayısıyla, ilk yedi aylık açıkta geçen yılın aynı dönemine göre gözlenen 25,9 milyar dolarlık iyileşmenin yüzde 61 gibi önemli bir kısmı bu iki kalemden gelmiştir. Cari açıkta daha sürdürülebilir bir seyir için iç talep kaynaklı büyümenin, para politikası, makro ihtiyati politikalar ve ağırlıklı harcama yönlü ek mali tedbirlerle daha belirgin yavaşlama göstermesi gerekli görünmektedir. Bu yönde ilerleme sağlanacağı beklentisi doğrultusunda, 2024 yılı sonunda cari açığın 20 milyar doların altında kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dış ticaret açığının geçen yılın belirgin altında olması cari dengeyi olumlu etkiledi

Bürümcekçi, cari açıkta temmuz ayında geçen yıla göre gözlenen iyileşmede, dış ticaret açığının geçen yılın belirgin altında bulunmasının ana etken olduğunu kaydetti.

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol da ödemeler dengesinin son 2 ayda fazla vermesinde ithalatın ve özellikle ham madde ithalatının yavaşlamasının etkili olduğunu belirtti.

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Demirkol, sıkı para politikasının devam etmesinin ve ithalatın yavaşlamasının yıllıklandırılmış cari açığın aşağı çekilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.