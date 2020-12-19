Vadeli Hesap Nedir, Nasıl Kullanılır? Vadeli Hesapta Stopaj Ne Anlama Gelir?



Vadeli hesap ile vadesiz hesap arasında belli bir fark bulunur. Özellikle vadesiz hesabın nasıl kullanıldığını ve ne olduğunu öğrenmek isteyen birçok kişi internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Bu konuda yeterli bilgi alarak siz de kullandığınız banka üzerinden vadeli hesabı akıllı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.



Vadeli Hesap Nedir?



Belirli bir zaman içerisinde yatırılan paranın faiz getirisi sağladığı mevduat hesabına vadeli hesap denmektedir. Vadeli hesap içerisinde yatırılmış olan anapara, aylık veya yıllık bazda faiz getirisi sunmaktadır. Bu durum 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıl gibi vadeler üzerinden yapılabilmektedir. Ancak buradaki en büyük şartlardan biri vadeli hesabın süresi boyunca paranın kullanılamamasıdır. Tabii bunun sağladığı getiri olumlu yönde değişkenlik gösterir. Yani vadeli hesap süresi ne kadar uzun ise, faiz getirisi mevduat hesabı üzerinden bir o kadar yükselir. Aynı zamanda hesabı yatırılmış olan para miktarı yükseldikçe, elde edilen faiz kazancı da artış gösterir.



Vadeli Hesap Nasıl Kullanılır?



Vadeli hesap kullanımı oldukça kolaydır. Yapılması gereken öncelikle tercih edilen bir banka üzerinden vadeli hesabın açılmasıdır. Eğer halihazırda kişi o bankanın müşterisi ise o zaman, internet bankacılığı ya da mobil uygulama ile beraber telefon üzerinden de bu hesabı açmak mümkün. Üstelik bazı bankalar internet bankacılığı ile mobil üzerinden açılan vadeli hesapların faiz getirilerini daha yüksek tutmaktadır. Daha sonra açılan vadeli hesap üzerinden yatırdığınız miktar kapsamında, süre ne kadar ise buna göre faiz getirisi üzerinden kazanç elde edilir. Bu süre tamamlandıktan sonra hesap sahibi isterse tamamını ya da faiz kısmını çekebilir.



Vadeli Hesapta Stopaj Ne Anlama Gelir?



Vadeli hesapta stopaj kesinti anlamına gelmektedir. Vadeli hesap üzerinden yatırılmış olan miktar kapsamında, yapılmış süre ile beraber faiz getirisi üzerinden gerçekleştirilen kesintidir. Bu stopaj kesintisi devlete ödenmiş bir vergi olarak adlandırılabilir. Vadenin uzunluğuna bağlı olarak stopaj kesintisi değişkenlik göstermektedir. Bunlar genel olarak ve ya da gibi miktarlar kapsamında ele alınır. Bu kesinti tamamlandıktan sonra miktar kişinin banka hesabına net olarak yansır ve vade süresinin bitmesi ile kişi hesabından çekim yapabilir.



Vadeli Hesap Çeşitleri Nelerdir?



Tanımlarına bağlı olarak birbirinden değişik vadeli hesap çeşitleri bulunmaktadır.



-Döviz ve altın üzerinden vadeli hesap

- E-vadeli hesap

- Çeyiz hesabı

- Hoş geldin vadeli hesabı

- Birikim hesabı



Bütün bu hesap çeşitleri üzerinden sağlanan faiz getirisi ile beraber, verdiği kazanç farklılık yaratmaktadır.