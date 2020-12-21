Vadeli Mevduat Nedir? Vadeli Mevduat Hesabı Ne Anlama Gelir?

Para biriktirmek veya parayı bir hesapta tutabilmek için bankalarda vadeli ya da vadesiz olarak hesap açtırmak isteyen kişilerin bilmesi gereken bazı bazı detaylar bulunur.

Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

Bankaların müşterilerine sunmuş olduğu vadeli mevduat hesapları; getirilen paraların hiç dokunulmamak şartı ile belirli bir süre için bankaya bırakılması ve bankanın da bunun karşılığında faiz ödemesi yapmasıdır. Mevduat kelimesinin karşılığı anlam olarak; birikimlerin değerleri kazanmasını içermektedir. Vadeli mevduatlar ise birikimlerin belirli bir süreliğine değer kazanmalarını ifade etmektedir. Yani bankaların sunmuş olduğu günlük, aylık ya da yıllık bağlama seçenekleriyle paraların değerlendirilerek; hem saklanmasını aynı zamanda da artı kazançlar sağlanmasıdır.

Vadeli mevduatların hesabı için öncelikle normal mevduat hesaplarının olması gerekir. Normal hesabın üzerinden vadeli mevduatlar açılır ve kullanıma başlanır. Bu durumda bankalarda değişiklik gösterse de genellikle prosedürler bu şekilde uygulanmaktadır. Çünkü vadeli mevduatlara bağlanma ve çözülme zamanlarında o hesaplardan giriş ya da çıkış olarak, normal hesaplara para transferleri gerçekleştirilir. Normal hesapların açılışı yapıldıktan sonra yanına vadeli bir mevduat hesap açılış işlemi de yapılmaktadır.

Bankalarda hesap açılış işlemlerinin ardından vadeli olarak bağlamak istenilen tutar belirlenir. Yapılacak olan anlaşmanın sonucunda günlük, aylık ya da yıllık seçeneklerden biri belirlenir ve vade oluşumu yaptırılır. Sonrasında elde olan tutarlar üzerinden vadelerine göre faiz oranları belirlenir ve para buna bağlanır. Vadenin sonuna kadar da bu paraya dokunulamaz. İhtiyaç olduğunda bu para faize tabi olmayan kısmını yani ana para çekilebilir. Fakat böylesi bir durumda herhangi bir gelir elde edilemez.

Vadeli Mevduat Hesabı Ne Anlama Gelmektedir?

Vadeli mevduat hesabı kişinin belirlenmiş olan bir vade süresi boyunca paranın bankada kalacağı sözüne karşılık olarak bankanın kişinin hesabına yatırım yaparak bunun karşısında kişiye belli bir oranda faiz ödemesi anlamına gelmektedir. Vadeli kazanç ile elde edilmiş olan kazançtan binde on beşe kadar stopaj alınır.