Vadeli sözleşmelerde açık pozisyonlar rekor kırdı

Coinglass'a göre Ethereum vadeli sözleşmelerinde açık pozisyonların tutarı 14 milyar ABD dolarını aşarak 14,65 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

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Bunun 5,5 milyar dolarını Binance, 3,1 milyar dolarını Bybit ve 2 milyar dolarını OKX oluşturdu.

Bununla birlikte Ethereum standardı kullanıldığında bu rakam 3,83 milyon Ethereum ve 2022'deki 5 milyon Ethereum'luk zirveden hala uzak.

Bitcoin vadeli sözleşmelerinde açık pozisyon tutarı ise 35,46 milyar dolar oldu.