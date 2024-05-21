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Uzmanpara Vadeli sözleşmelerde açık pozisyonlar rekor kırdı
Haberler Uzmanpara Vadeli sözleşmelerde açık pozisyonlar rekor kırdı

Vadeli sözleşmelerde açık pozisyonlar rekor kırdı

Ethereum vadeli sözleşmelerinde açık pozisyon tutarı rekor seviyeye ulaştı.

21.05.2024 - 09:31 | | Foreks Haber
Vadeli sözleşmelerde açık pozisyonlar rekor kırdı

Coinglass'a göre Ethereum vadeli sözleşmelerinde açık pozisyonların tutarı 14 milyar ABD dolarını aşarak 14,65 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

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Bunun 5,5 milyar dolarını Binance, 3,1 milyar dolarını Bybit ve 2 milyar dolarını OKX oluşturdu.

Bununla birlikte Ethereum standardı kullanıldığında bu rakam 3,83 milyon Ethereum ve 2022'deki 5 milyon Ethereum'luk zirveden hala uzak.

Bitcoin vadeli sözleşmelerinde açık pozisyon tutarı ise 35,46 milyar dolar oldu.

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