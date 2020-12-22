Vadesiz Hesap Nedir? Vadesiz Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Bankalarda vatandaşlar tarafından açılan hesaplar vadesiz veya vadeli olarak değişmektedir. Vadesiz hesap günümüzde genellikle herkesin kullandığı bir hesap türü olmaktadır.



Vadesiz Hesap Nedir?



Vadesiz hesap belirsiz süreli ve para çekme ve yatırma amacına hizmet eden bir banka hesap türüdür. Bankalarda bireysel veya kurumsal alanda vadesiz hesaplar açılabilmektedir. Bunun yanında altın ve döviz cinsinden de varlıkların saklanmasına yönelik olarak farklı türlerde vadesiz hesaplar açılabilmektedir. Eğer açılan vadesiz hesap yabancı para cinsinden açılmış ise bu hesaba vadesiz döviz tevdiat adı verilmektedir.



Vadesiz hesaplar güvenli bir şekilde para saklama hesapları olmaktadır. Bu hesaplarda faiz işletilmediği gibi para biriktirme hesabı değildir. Vadesiz hesaplar üzerinden güvenli bir şekilde nakit sağlama, para yatırma, para çekme, telefon bankacılığı, havale veya EFT gibi, işlemler kolaylıkla yapılabilir.



Vadesiz Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?



Vadesiz hesap açma işlemleri için bankanın sizlerden istediği belgeler, birkaç formun doldurulması ve sözleşmenin imzalanması sonucunda açılmaktadır. 18 yaşını tamamlayan herkes vadesiz mevduat hesabı açabilirler. Vadesiz hesap açmak için banka şubelerine kimlik belgeleri ile gitmek yeterli olmaktadır.



Vadesiz Mevduat Hesabı Açmak İçin Bankanın Talep Ettiği Belgeler



Vadesiz mevduat hesabı açmak için banka şubelerine başvurulması gerekir. Bankalar sizlerden bazı belgeler talep etmektedir. Bu belgeler şunlardır;



- Geçerli kimlik belgesi

- Adres, telefon numarası bilgileri

- Vadesiz hesap açılış sözleşmesi