Varant Nedir, Nasıl İşlem Yapılır? Borsada Hisse Varantları

Varantlar, tüm finansal piyasalar içerisinde diğer finansal ürünlere göre giderek popülerliği artan bir ürün niteliğindedir. Bunun nedeni ise varantların taşıdıkları ürün özellikleridir. Varant, diğer finansal ürünlere göre hem yüksek kazanç hem de risk içerir.



Varant Nedir?



Varant, en genel tabiri ile bir sermaye piyasa aracıdır. Taşıdığı özelliklerden ötürü son dönemlerin en önemli sermaye piyasa aracı olma özelliği gösterir. Varant, ürünlerin önceden belirlenen bir fiyata göre yine belirlenen bir tarih içerisinde hem alma hem de satma hakkı veren araç olarak tanımlanır. Varant, sermaye piyasası içerisinde menkul kıymet haline getirilmiş olan ürünlerden birisidir. Varant için borsa üzerinde herhangi bir hisseyi belirlediğiniz fiyat üzerinden 1 hafta önce alabilir ve satabilirsiniz.



Nasıl İşlem Yapılır?



Varant işlemi yapmak aslında borsada herhangi bir hisse üzerinde alım – satım yapma işlemi ile aynıdır. Yani varantların, borsada yapılan işlemlerden hiçbir farkı yoktur. Fiyatının yükseleceğini bildiğiniz ya da öngördüğünüz bir araca doğrudan varant ile alım emri verebilirsiniz. Alım yaptığınız araca yönelik ister vade sonunu bekleyebilir isterseniz de vade sonu gelmeden satış işleminizi yapabilirsiniz.



Varant işlemlerinin hepsi borsa işlem saatleri içerisinde yapılmaktadır. Eğer varant işlemini sonlandırırsanız işlem sonucunda ödemeler, belirtilen sürede yapılmaktadır.



Borsada Hisse Varantları



Hisse varantları, Borsa İstanbul BİST 30 endeksine tabii olan ve hisselerin dayanak varlık kabul edildiği, kaldıraçlı ile vadeli işlem imkanı sunan tüm menkul kıymetleştirilmiş opsiyon araçlarıdır.



Hisse varantları, kişiye belirtilen sürede ve fiyat üzerinden belirli bir miktarda opsiyonun alım ve satım hakkını tanımaktadır. Hisse varantları yatırımcıya belirli sürelerde alma veya satma hakkı verir ama yatırımcıya bir yükümlülük getirmez.



Hisse varantları oldukça çeşitlidir. Neredeyse BİST 30 endeksinde bulunan hisselerin tamamı varant ihraççısına aracı olan kurumlar tarafından yapılmıştır. Hisse varantları ile ilgili örnek vermek gerekirse;

- Akbank,

- Petkim,

- Pegasus,

- Sabancı Holding,

- Türk Hava Yolları,

- Garanti,

- Ereğli.



Hisse Varantlarının Avantaj Ve Dezavantajları



Hisse varantları, yatırımcılar için spekülatif kazanç, risk yönetimi ile arbitraj olanağı gibi avantajlar sağlar. Varant işlemlerinde düşük işlem komisyonları bulunur. Ayrıca teminat gerektirmez. Bununla beraber yatırımcı için varant işleminin zarar durumu limitli zararken, kar durumu da limitsiz kar olarak açıklanır.



Hisse varantlarında dezavantajlar ise kaldıraç sistemidir. İşlem içerisinde kaldıraç sistemi yüksek olduğu için hem yüksek kazanç imkanı vardır hem de aynı oranda risk içerir. Hisse varantlarında bir dezavantaj ise zaman değerinin düşmesidir. Vade sonuna geldiğinde varant işlemlerinde giderek varant değer yitirmektedir.