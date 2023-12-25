Varlık yöneticileri yende pozisyon değiştirdi

Varlık yöneticileri, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ultra kolay politikasını muhtemelen 2024 yılında sona erdireceği görüşünün güçlenmesiyle mayıs ayından bu yana ilk kez yende ayıdan boğaya geçtiler. Yen, geçtiğimiz ay dolar karşısında en iyi performans gösterenler arasında yer aldı.

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Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu'nun (CFT) 19 Aralık'a kadar olan haftaya ilişkin son verileri de hedge fonların yene yönelik hala düşüş eğiliminde olan bahislerinde hafif bir azalma olduğunu gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimine gideceğinin sinyalini vermesi ve Japon mevkidaşının negatif faiz politikasını sona erdirmeye hazırlandığı yönündeki spekülasyonlar nedeniyle yen bu ay dolar karşısında temmuz sonundan bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Sumitomo Mitsui Banking Corp. Baş Döviz Stratejisti Hirofumi Suzuki, "Aralık ayında herhangi bir politika değişikliği olmamasına rağmen BoJ'un ocak ayı para politikası toplantısında bir hamle yapılabileceğine dair spekülasyonlar devam ettiği için varlık yöneticileri muhtemelen yende uzun pozisyonlarını koruyacak. Pozisyonun tersine çevrilmesi, ABD'nin faiz indirimine gideceği ve BoJ'un veri döneminde negatif faizleri sonlandıracağı beklentilerinin artmasını yansıtıyor" dedi.

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Yen satmak için satım opsiyonlarına kıyasla yen almak için alım opsiyonlarına talep gösteren sözleşmeler olan dolar-yen risk dönüşleri de yatırımcıların Japon para biriminin güçlenmesi için korunma sağladığını gösteriyor. Bir aylık kontratlar 22-23 Ocak'taki bir sonraki BoJ para politikası toplantısını kapsıyor.