Vergi Nedir? Geçici, Dolaylı Ve Dolaysız Vergi Ne Anlama Gelir?

Vergi, devletlerin vatandaşlarından elde ettikleri kazanç üzerinden, kamu yararına ve kamu hizmetinde kullanmak üzere topladığı paralara denmektedir.

Vergi Nedir?

Devletin kamu hizmetlerinde ve kamu yararına olacak şekilde, vatandaşların hizmet ya da ürün satın alırken ödedikleri miktarın üzerine koyarak topladığı paraya vergi denmektedir. Vergilerin neye göre ve ne miktarlarda toplanacağı yasalarda belirtilmiştir. Devletler bazen bu paraları doğrudan, bazen de dolaylı olarak toplayabilirler. Yasalarda, toplanan vergilerin kamu hizmetinde kullanılması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Vergi, zorunlu olmakla birlikte, herkes gücüne göre vergilendirilmektedir. Tüm vergiler Gelir İdaresi Başkanlığı'na ya da vergi dairelerine ödenmektedir.

Geçici Vergi Nedir?

Geçici vergi, halk arasında peşin vergi olarak da bilinmektedir. Geçici vergi, şirket sahiplerinin, ticari kazanç sahiplerinin ya da belirli bir mesleğe mensup kişilerin, gelir vergisi ve kurumlar vergisini, yıl sonunu beklemeden üç ayda bir ödemesidir. Bu vergiyi tüm ticari kazanç sahipleri, meslek erbapları ve kurumlar vergisine tabi olan herkes ödemek zorundadır. Zirai kazanç sahipleri, basit usulde vergiye tabi olan gelir vergisi mükellefleri, tasfiye dönemlerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri ise geçici vergi ödemezler.

Dolaylı ve Dolaysız Vergi Ne Anlama Gelir?

Dolaylı ve dolaysız vergiler kanunlarca birbirlerinden ayrılmışlardır. Bunun sebebi tüm gelir sahipleri arasında vergi adaletini sağlamaktır. Peki dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler nelerdir? Bunları şu şekilde listelememiz mümkün:

Dolaylı Vergiler,

Mal ve Hizmet Üzerinden Alınan Vergiler: Dahilde alınan KDV, ÖTV, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi

Damga Vergisi

Harçlar ve Diğer Yerel Tüketim Vergileri

Uluslararası Ticaret ve Diğer İşlemlerden Alınan Vergiler: Gümrük Vergisi, İthalde Alınan KDV.

Dolaysız Vergiler;

Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisini Kimler Öder?

Gelir vergisine mükellef olanlar;

Türkiye'de ikamet edenler,

Merkezi Türkiye'de bulunan kurum ve kuruluşlarda ya da resmi daireler aracılığıyla yurt dışında ikamet eden ve çalışan Türk vatandaşları,

Türkiye'de kesintisiz olarak 6 aydan fazla ikamet edenler.

Bu gelir vergisi mükellefleri, elde ettikleri kazançlar üzerinden, belirli hesaplamalar üzerinden vergiye tabi tutulurlar.

Kurumlar vergisine mükellef olanlar;

Sermaye Şirketleri,

Kooperatifler,

İktisadi Kamu Kuruluşları,

Dernek ya da Vakıflara Ait Olan İktisadi İşletmeler,

İş Ortaklıkları.

Kurumlar vergisi mükellefleri, kurumun elde etmiş olduğu kazancın %20'sini devlete ödemek zorundadırlar.