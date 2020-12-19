Viop Nedir, Nasıl İşlem Yapılır? Viop'un Avantajları Nelerdir?

Güvenli şekilde yatırım imkanı sağlayarak anlık değişimlerden koruyan viop, Türkiye'de en yaygın kullanılan bu konudaki sistemler içerisinde geliyor. Böylece düzenli şekilde ve herhangi bir sorun yaşamadan yatırım olanağı sağlayan bir yapı olarak da değerlendirmek mümkün. Vadeli işlem ve opsiyon piyasası kısaltması üzerinden viop olarak bilinir.



Viop Nedir?



Vadeli işlem ve opsiyon piyasası, vadeli işlem sözleşmelerinin yanı sıra diğer buna benzer tüm araçlar için, elektronik ortamda alım satımının yapıldığı bir sisteme viop denir. Aynı zamanda vadeli piyasa ve kaldıraçlı türevlerinin adı olarak da bilinir. Uzun bir dönemdir Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteriyor. Özellikle finansal açıdan süpermarket olabilmek amaçlı, emin adımlarla Her geçen gün daha da büyüyen uluslararası bir sistemdir. O yüzden bu yönü ile her geçen gün biraz daha güven verdiğini söylemek mümkün.



Viop Nasıl İşlem Yapılır?



Yapılan işlemlerin üzerinden emirlerin iletilmesi ve eşleşmesi konusunda aracı kurum VİOP Ekran üzerinden elektronik ortama iletme ile işlem yapılabilmektedir. Özellikle kurum Platformu üzerinden yatırım aracı alım satım işlemi açısından emir vermektedir. Bu doğrultuda emir türü, fiyat ve sözleşme gibi birçok unsur sisteme girilir. Aynı zamanda buradaki emirler diğer yatırımcıların emirleri ile eşleşmektedir. Bu konuda verilen emirlerin yerine getirilmesi için, mutlaka yatırımcının hesabındaki teminatın yeterli olması büyük öneme sahiptir. Böylece işlem süreci, yatırım yapmak isteyen kişinin kayıt olması ile beraber bu aşamalar üzerinden devam eder.



Viop'un Avantajları Nelerdir?



Viop sisteminin birçok farklı avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar özellikle sağlıklı bir yatırım yapabilme noktasında bir adım öne çıkıyor.



- Öncelikle fiyatların bir anda tersine dönme riskine karşı güvenli alım satım imkanı sağlar.

- Kaldıraç yani primle işlem yapabilme olanağı tanır.

- Borsa pay ile endekslere yatırım oluşturur.

- Kısa pozisyon ile fiyat düşüşlerinden faydalanma imkanı tanır.

- Risk yönetimi üzerinden korunma amaçlı destek olanağı verir.

- Pozisyon teminatların nemalandırılması

- Emtialara yatırım gerçekleştirme olanağı



Bu şekilde birçok farklı avantajı ile beraber güvenli bir işlem yapma olanağı tanımaktadır.



Viop’ta Kimler İşlem Yapabilir?



Viop üzerinden işlem yapmak isteyen herkes bunu gerçekleştirebilir. Hem kurumsal hem de bireysel açıdan bütün farklı sistem çatısı altında, serbest piyasa kurulu (SPK) kontrolünde işlem sağlayabilir. Bu doğrultuda lisanslı bir aracı kurum üzerinden üyelik açmak yeterlidir. Daha sonra yapılacak isteklere bağlı olarak farklı işlemler viop üzerinden gerçekleştirilebilir.