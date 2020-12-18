Virman Hesap Nedir? Neden Virman Hesap Kullanılır?

Virman hesap, ödeme işlemleri için özel olarak kullanılan bir kredi kuruluşu değil, ödeme hizmeti sağlayıcısıdır.



Virman Hesap Nedir?



Virman hesap, bir banka aracılığıyla açmanızı gerektirmez, bunu bir ödeme kurumunda da yapabilirsiniz. Nakit para yatırma ve çekme, transfer, otomatik ödeme, nakit çek ve ödeme kartı sahibi olmanıza olanak sağlar.



Bu hesaplar, sadece ödeme işlemlerine ayrıldığından, ödeme hesabında bulunan fonlar hiçbir zaman tasarruf veya yatırım ürünlerine yatırılamaz. Bu tür bir hesapla çek defteri bulundurulması da mümkün değildir.



Neden Virman Hesap Kullanılır?



Virman hesabı, müşterinin banka havalesi ve kartlarla ödeme yapmasına veya ATM'lerden para çekmesine olanak tanır. Bir virman hesabı banka havalesi veya nakit para yatırma yoluyla finanse edilebilir. Ayrıca, transferler ve ödeme tavsiyesi vermenize de olanak tanır. Son olarak, ödeme kurumunda açılan hesapların, bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık veya ödeme araçlarının kaybı ile ilgili olarak bir banka hesabıyla aynı güvenlik önlemlerini gerektirdiğini unutmayın.



Çoğu ödeme kurumu, nakit yatırırken veya çekerken komisyon alır. Ödeme kartları genellikle ücretsizdir veya bir pakete dahildir. Ancak karşılığında ATM'lerden veya yurtdışından para çekme işlemleri komisyona tabi olabilir. Hesaplarınızı iyi tutmanız da önemlidir.



Virman Hesabın Özellikleri Nelerdir?



Virman hesap, iki tarafın borçlarının karşılıklı ve basitleştirilmiş bir ödeme şekli üzerinde anlaştığı bir anlaşma ile yönetilir. Virman hesabı; ödemeleri, tahsilatları, nakit çekimleri, çekle ödemeleri ve transferleri merkezileştirir.



Ayrıca, geleneksel bir banka veya çevrimiçi bir banka ile açılabilir. Prensipte açılışla bağlantılı herhangi bir ücret yoksa birçok bankacılık kurumu artık hesap bakım ücretleri ve olası hesap kapatma ücretleri almaktadır. İlişkili hizmetler de genellikle ücretlidir.