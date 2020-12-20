Volatilite Nedir, Türleri Nelerdir? Volatilite Nasıl Hesaplanır?

Volatilite, fiyat değişikliklerinin miktarı ve sıklığıdır. Ne kadar çılgınca sallandıklarını ve ne sıklıkla yukarı veya aşağı hareket ettiklerini ölçer.



Volatilite Nedir, Türleri Nelerdir?



Volatilite, en kapsamlı şekilde borsada incelenir ve tanımlanır. Orada, gerçekleşen volatilite adı verilen tarihsel fiyat değişiklikleri ile ölçülür. Ayrıca opsiyon fiyatlarının ima ettiği gelecekteki beklenen dalgalanma ile de ölçülür.



Volatilite, bir fiyatın önemli hareketi olarak tanımlanır, daha yüksek veya daha düşük olabilir. Volatilite herhangi bir varlık için kullanılabilir ve 5 türü vardır. İlki fiyat dalgalanmasıdır. Fiyat dalgalanması, talep ve arzda güçlü bir dalgalanma olursa meydana gelir.



İkinci türü ise hisse senetlerinde ortaya çıkar. Bazı hisse senetleri doğası gereği oldukça değişken. Bu hisse senetleri yatırım portföyünüz için daha risklidir.



Üçüncü tür ise tarihsel volatilitedir. Tarihsel dalgalanma, bir hisse senedinin son 12 aydaki değişiklik miktarını yansıtır. Hisse senedi, geçen yılın fiyatı daha çeşitli olursa daha değişken ve daha risklidir.



Dördüncü türünü forex piyasalarında görmek mümkün. Forex, hisse senedi ve emtialar dahil olmak üzere herhangi bir varlık fiyatındaki değişikliklerin hızıdır. Bu dalgalanma, birçok belirsizlikten kaynaklanmaktadır.



Son türü ise zımmi volatilitedir. Opsiyon tüccarlarının hisse senetlerinin gelecekte sahip olabileceğini düşündükleri oynaklık seviyesini ifade eder.



Volatilite Nasıl Hesaplanır?



Bir menkul kıymetin volatilitesinin belirlemenin en basit yolu, belirli bir süre boyunca fiyatlarının standart sapmasını hesaplamaktır. Bu hesaplama aşamaları ise şöyledir:

Menkul kıymetin geçmiş fiyatları toplanır.

Menkul kıymetin geçmiş fiyatlarının ortalama fiyatı belirlenir.

Setteki her fiyat ile ortalama fiyat arasındaki farkı ortaya çıkarılır.

Yatırımcılar İçin Volatilite Neden Önemlidir?



Bir hisse senedindeki dalgalanma bazen kötü bir çağrışım yaratabilirken, birçok tüccar ve yatırımcı aslında daha yüksek dalgalanma yatırımları arayabiliyor. Bunu, sonunda daha yüksek kar elde etme umuduyla yapıyorlar. Bir hisse senedi veya başka bir menkul kıymet hareket etmezse, düşük dalgalanmaya sahiptir. Bununla birlikte, sermaye kazancı sağlama potansiyeli de düşüktür.