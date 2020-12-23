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23.12.2020 - 14:58 | | AA

Volkswagen CEO'sundan Apple açıklaması

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirtti.

Volkswagen CEO'sundan Apple açıklaması
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Diess, profesyonel iletişim ağı LinkedIn'de, akıllı telefon üreticisi Apple'ın tüketiciler için 2024'e kadar otonom araç geliştireceğine yönelik haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Apple'ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirten Diess, "Sektörümüzdeki değişimi kesinlikle hızlandıracak ve yeni beceriler getirecek yeni rakipler bekliyoruz. İnanılmaz değerleme ve kaynaklara hemen hemen sınırsız erişim, bizde büyük saygı uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası basında, Apple'ın, tüketiciler için otonom araç geliştirmeyi ve üretime başlamak için 2024'ü hedeflediğine yönelik haberler yer alırken, şirketin bir dizi eski Tesla yöneticisini işe alarak enerji paketlerinin maliyetini düşürebilecek ve otomobil menzilini genişletebilecek kendi batarya teknolojisini geliştirmekte olduğu iddia edilmişti. 

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