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Volkswagen, Kanada'da batarya fabrikası kuracak

Volkswagen, Kanada'nın Ontario bölgesinde batarya hücresi fabrikası kuracak.

01.02.2023 - 09:48 |
Volkswagen, Kanada'da batarya fabrikası kuracak

Volkswagen, Kanada'nın yatırım teşvikleri sağlayan Ontario bölgesinde bir batarya hücresi fabrikası kuracak.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre Volkswagen sözcüsü, Kuzey Amerika'da kurulacak fabrikanın yeri konusunda nihai bir kararın henüz alınmadığını ifade etti.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Amerika'da bir batarya hücre fabrikası kurmak için araştırma yaptıklarını ve Kanada'nın "mantıklı bir seçenek" olduğunu ifade etmişti.

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