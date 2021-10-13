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Volkswagen yönetiminde istihdam krizi

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, şirketin geleceği konusunda endişeleri olduğunu ve gereken adımların atılmaması halinde 30 bin kişilik istihdamın risk altına gireceğini söyledi.

13.10.2021 - 08:13 |
Volkswagen yönetiminde istihdam krizi

Handelsblatt gazetesinin haberine göre Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 24 Eylül yönetim kurulu toplantısı sanıldığının aksine gergin geçti.

Habere göre önemli bir gündem olmayan toplantıya katılan CEO Herbert Diess, şirketin geleceği konusundaki endişelerini dile getirdi. Gereken adımların atılmaması halinde 30 bin kişilik istihdamın risk altına gireceğini belirtti.

Volkswagen yönetiminde istihdam krizi

CEO Herbert Diess

Diess BMW yönetiminde iken gereken adımların atılmaması ve sendikaların inovasyona karşı çıkmaları nedeniyle yaşanan sorunları anlattı. Şirketin rekabet gücünü artırmak için adım atmaması halinde sorunlar yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin Diess'in fikirlerine karşı çıktıkları özellikle istihdam azaltma yönündeki görüşlere sert tepki geldiği de kaydedildi.

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