Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Volkswagen'den Rivian'a 5 milyar dolar yatırım
Haberler Uzmanpara Volkswagen'den Rivian'a 5 milyar dolar yatırım

Volkswagen'den Rivian'a 5 milyar dolar yatırım

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

26.06.2024 - 09:04 | | AA
Volkswagen'den Rivian'a 5 milyar dolar yatırım

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Rivian ve Volkswagen Grubu'nun araç yazılım teknolojisi geliştirmek için ortak girişim kurmayı planladığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, Volkswagen Grubu'nun başlangıçta 1 milyar dolar olmak üzere Rivian'a 4 milyar dolara kadar planlanan ek yatırımla toplamda 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi.

Ortaklığın Rivian ve Volkswagen Grubu için yazılım geliştirme sürecini hızlandıracağı bildirilen açıklamada, her iki şirketin de birbirini tamamlayan güçlü yönlerini birleştirmesine, küresel çapta ölçeği artırarak ve inovasyonu hızlandırarak araç başına maliyetin düşürülmesine olanak sağlamasının beklendiği ifade edildi.

İletişim Başkanı Altun: Bugün artık liderlik potansiyeli taşıyan güçlü bir Türkiye var

İletişim Başkanı Altun: Bugün artık liderlik potansiyeli taşıyan güçlü bir Türkiye var
11 kilo vermişti! Demet Akalın'dan bikinili paylaşım

11 kilo vermişti! Demet Akalın'dan bikinili paylaşım