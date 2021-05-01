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Volkswagen'e 'şaka' soruşturması

Volkswagen'in, ABD biriminin adının "Voltswagen" markası olarak değişeceği haberini duyurmuştu. Ancak Volkswagen daha sonra bunun 1 Nisan şakası olduğunu açıklamıştı. Şirketin yaptığı bu şaka başını ağrıtacak.

01.05.2021 - 14:07 |
Volkswagen'e 'şaka' soruşturması

Merkezi Almanya'da olan otomotiv devi Volkswagen'in "1 Nisan şakası" başına bela açtı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şirketin ABD biriminin adının "Voltswagen of America" diye değiştirildiği şeklinde yapılan şakanın hisseleri nasıl etkilediği ve herhangi bir yasayı ihlal edip etmediği konusunda soruşturma başlattı.

Şirket 29 Mart'ta "Voltswagen" adının geçtiği bir basın bültenini yanlışlıkla paylaşmış süsü vermiş, sonraki gün bu değişikliğin gerçek olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı.

Reuters ve Associated Press gibi büyük haber kuruluşları bu gelişmeyi gerçekmiş gibi geçmişti. Zira kuruluşlar, Volkswagen yetkililerinin kendilerine isim değişikliğini onayladığını bildirmişti.

Gelen tepkilerin ardından 31 Mart'ta, bunun elektrikli araçlara olan bağlılığı gösterme amacıyla yapılan bir şaka olduğu açıklanmıştı.

Ancak şirketin hisse senetleri bu süreçte yüzde 12,5 oranında yükselmeyi görmüştü. Şaka olduğunun açıklanmasından sonraki birkaç gün de yükselmeye devam etmişti.

Bununla birlikte New York Times'ın haberinde Volkswagen'in ciddi bir cezayla karşılaşma ihtimalinin düşük olduğu yazıldı.

Kaynak: Independent Türkçe

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