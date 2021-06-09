Volkswagen'in eski CEO’ları tazminat ödeyecek

VW'den yapılan açıklamaya göre, şirketin dizel skandalına ilişkin Winterkorn'dan talep ettiği tazminat konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Winterkorn'un kişisel olarak 11,2 milyon euro tazminat ödeyeceği belirtilen açıklamada ayrıca eski Audi CEO’su ve VW Yönetim Kurulu Üyesi Rupert Stadler’in 4,1 milyon euro, Audi şirketinin eski yöneticisi Stefan Knirsch’in 1 milyon euro ve eski Porsche CEO’su Wolfgang Hatz’ın 1,5 milyon euro tazminat ödeyeceğine ilişkin anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tazminatın büyük bölümü olan 270 milyon euronun ise “menajer mali mesuliyet sigortası” tarafından karşılanacağı belirtildi.

Tazminat ödemelerinin, şirketin denetleme kurulu tarafından Ekim 2015'te dizel krizinin nedenlerine ve sorumluluklarına ilişkin başlatılan incelemeye dayandığı ifade edilen açıklamada, denetleme kurulunun mart ayında hisse senetleri hukuku kapsamında sorumluluğun ihlal edilmesi nedeniyle Winterkorn ve Stadler aleyhine dava açmaya karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Audi şirketinin eski CEO’su Ulrich Hackenberg’in anlaşmaya hazır olmadığı belirtilerek Hackenberg hakkında yasal adımların atılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada 22 Temmuz’da toplanacak şirketin genel kurulunun anlaşmayı onaması gerektiği aktarıldı. ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Almanya'da da Winterkorn hakkında şirketin emisyon skandalı kapsamında dolandırıcılık, Rekabet Yasası’nı ihlal etme ve güveni kötüye kullanma suçlamalarından dava açılmıştı.