Voyager Digital'e dava açıldı

Voyager yöneticisi Michael Legg, açılan davada öne sürülen iddialar için "kesinlikle düzmece ve temelsiz" ifadelerini kullanırken, bu iddialar ile uygun yasal kanallardan mücadele edeceklerini belirtti.

Açılan davada yatırımcılar, işlemler için "yüzde 100 komisyonsuz" reklamları veren Voyager'in her alım-satımın içinde fiyatlanmış "gizli komisyon" aldığını, bu ücret ve komisyonların rakiplerinin açık bir şekilde ilan ederek aldıklarının üzerinde olduğunu öne sürüyor.

Dava 24 Aralık'ta ABD'nin Miami kentinde federal mahkemede açıldı.