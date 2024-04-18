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Uzmanpara Wall Street'te düşüş devam ediyor
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Wall Street'te düşüş devam ediyor

Yatırımcıların yakın zamanda faiz indirimi beklentilerini büyük ölçüde terk etmelerinin ardından Wall Street'te hisse senetleri dün de düşüş yaşadı ve nisan ayındaki satışlar derinleşti.

18.04.2024 - 09:44 | | Foreks Haber
Wall Street'te düşüş devam ediyor

S&P 500 %0,6 düşerek üst üste dördüncü seansı da ekside kapattı. Nasdaq Bileşik Endeksi %1,1 değer kaybetti. Dow Jones Sanayi Endeksi de %0,1, 46 puan geriledi.

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S&P 500'de yaşanan 4 günlük düşüş 2024'ün ilk haftasından bu yana görülen en uzun düşüş oldu. Ve üst üste üçüncü seansta, endeks erken işlemlerde yükseldikten sonra düşüşle kapanarak 2022'den bu yana bu tür geri dönüşlerin en uzun serisini ortaya koydu.

BNY Mellon Wealth Management'ın baş yatırım yetkilisi Sinead Colton Grant, "Bu yıl iki faiz indirimi öngörmüştük, şimdi aralık ayında sadece bir faiz indirimi bekliyoruz, bu da piyasaların yılın başında beklediğinden çok farklı" dedi.

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