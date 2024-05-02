Wall Street'te endeksler karışık seyretti

Wall Street'de Dow Jones Sanayi Endeksi yükselişle kapansa da, çip üreticilerinin kayıpları S&P 500'ü aşağı çekti.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki hamlenin bir artış olabileceğini büyük ölçüde dışlamasının ardından Dow Jones Sanayi Endeksi yükselişle kapandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi günü 87,37 puan ya da %0,23 artışla 37.903,29 seviyesinden tamamladı. S&P 500 ise %0,34 kayıpla 5.018,39 seviyesinden kapanırken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,33 düşüşle 15.605,48 seviyesine geriledi.

Yatırımcılar, Fed'in finansal piyasalar için koşulları sıkılaştırma yöntemlerinden birinde frene basacağını açıklamasına da olumlu tepki verdi. Haziran ayından itibaren merkez bankası, vadesi gelen tahvil gelirlerinin yeniden yatırım yapılmadan bilançosundan çıkmasına izin verme hızını yavaşlatacağını söyledi. Bu, niceliksel sıkılaştırma olarak bilinen bir süreçtir.

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Carson Group'ta Küresel Makro Stratejist olan Sonu Varghese, "Enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi, çok yakında faiz indirimleri görmeyeceğimiz anlamına geliyor. Aynı zamanda, bilançolarını (devasa tahvil portföylerini) küçültme hızlarını yavaşlatacaklar, bu da muhtemelen tahvil getirileri üzerinde daha az yukarı yönlü baskı yaratacaktır" dedi.

Powell'ın açıklamalarının ardından 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi kısa bir süreliğine %4,6'nın altına düşerek yatırımcıların bu yıl %5'in üzerine çıkabileceği ve ekonomiyi kısıtlayabileceği yönündeki korkularını hafifletti.

Wall Street, S&P 500 ve Nasdaq'ın %4'ün üzerinde kayıplar yaşadığı bir ayı geride bırakıyor. Dow, Eylül 2022'den bu yana en kötü aylık performansıyla %5 düştü.